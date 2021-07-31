Berkan Kutlu, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Berkan Kutlu da sarı-kırmızılı formayla ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise iki yarı sahada toplam dört takım sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Berkan Kutlu da sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı