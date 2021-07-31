Berkan Kutlu, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.