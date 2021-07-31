Berkan Kutlu, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
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Berkan Kutlu, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Berkan Kutlu, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Berkan Kutlu da sarı-kırmızılı formayla ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise Johnstone maçının taktik çalışması gerçekleşti. Yeni transfer Berkan Kutlu da sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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