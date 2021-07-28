Berkan Kutlu Galatasaray'a imzaya gelecek
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Berkan Kutlu Galatasaray'a imzaya gelecek

Berkan Kutlu Galatasaray'a imzaya gelecek
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile genç futbolcu Berkan Kutlu transferi için anlaşma sağladı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile genç futbolcu Berkan Kutlu transferi için anlaşma sağladı. Oyuncunun bu akşam Alanyaspor kampından ayrılması ve resmi imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Alanyaspor, geçen sezon İsviçre ekibi Sion'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için Galatasaray'ın teklifini kabul etti ve prensip anlaşması sağlandı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 38 maça çıkan 3 gol ve 2 asistle oynayan Kutlu, Ümit Milli Takım formasını da 2 kez terletti.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

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