Berkan Kutlu'dan Galatasaray paylaşımı
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Berkan Kutlu'dan Galatasaray paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından çocukluğunda sarı-kırmızılı formayı giydiği görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından çocukluğunda sarı-kırmızılı formayı giydiği görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Galatasaray, Alanyaspor'da oynayan Berkan Kutlu'yu transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Berkan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından transferiyle ilgili video paylaştı. Berkan videoda çocukluğunda giydiği sarı-kırmızılı formalı görüntüleri paylaşırken, videonun sonunda "Şimdi ait olduğum yerdeyim" açıklamasında bulundu.

-İHA-

Berkan Kutlu'dan Galatasaray paylaşımı
Berkan Kutlu'dan Galatasaray paylaşımı
Berkan Kutlu'dan Galatasaray paylaşımı
Berkan Kutlu'dan Galatasaray paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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