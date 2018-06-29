Hackerlarla Başı Dertte Olan Oyuncu Berk Oktay'ın Uygunsuz Videosu İfşa Edildi
Savaşçı isimli dizide oynayan ünlü oyuncu Berk Oktay'ın, sosyal medya hesabından yine uygunsuz bir videosu yayınlandı. Tuvalette çekilen videosu paylaşılan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada en çok aranan isim oldu.
Geçtiğimiz Nisan ayında hackerler tarafından eşi Merve Şarapçıoğlu ve kendinisinin uygunsuz fotoğrafları yayınlanan oyuncu Berk Oktay'ın bu seferde tuvalette çekilen videosu paylaşıldı.
TUVALETTE ÇIPLAK VİDEOSU YAYINLANDI
Sosyal medya hesaplarından kendisinin çıplak fotoğrafını ve çıplak bir kadınla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılan Berk Oktay, yine hacklendi. Oyuncun hacklendiği dün akşam Twitter'da TT olmasının ardından ortaya çıktı. Savaşçı isimli dizide oynayan yakışıklı oyuncunun, bu seferde tuvalette çekilen ve ifşa edilen başka bir videosu sosyal medyayı salladı. Söz konusu videoda ünlü oyuncunun tuvaletini yaptıktan sonra uygunsuz görüntüleri yer alıyor.
Habere konu olan video ve fotoğrafları yayın politikamız gereği yayınlayamıyoruz...
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GİTTİ BÜTÜN ADAMLIK VE KARİZMA . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Herşeyi fotoğraflandırırsan suçu başkasında değil kendinde araman ğerekli ve bence bu sapıklığın en büyük derecesi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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SALAKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hadi adam ne halt ediyorsa esiyle yapiyor oradan yirtiyor da. , . boyle seviyesiz evlilik iliskisi olmamali. evlenince esinle seviyeli bir iliski yasa ki sana saygisi omur boyu sursun. . bu kadar ciddiyetsiz kafayi sapik gibi cinsellikle bozan insanlar asiri mutsuz tipler. . hedonik adaptasyon yuzunden hicbirseyden zevk alamadiklari icin uc seyleri deniyorlar. . avrupa da bu cinsel sapiklik cocuklara tacize donusmus durumda o da tatmin etmiyor ve intihar ediyorlar sonunda. .Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Bu salak kim ne yapmaya çalışıyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır