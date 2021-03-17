Berk Ergier kimdir, bulundu mu? Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'e ne oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Berk Ergier kimdir, bulundu mu? Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'e ne oldu?

17.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:47
Berk Ergier kimdir, bulundu mu? Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'e ne oldu?

Berk Ergier bulundu mu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 17 Mart tarihi itibarıyla ele alınan Berk Ergier'e ne oldu? sorusunun yanıtı canlı yayında aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'e ne oldu?

Berk Ergier kimdir? Berk Ergier bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Berk Ergier'e ne oldu?

BERK ERGİER BULUNDU MU?

2 gündür kayıp olan Berk Ergier'e ne oldu sorusu merak edilen konulardan biri oluyor. Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'i aramak için kız kardeşi canlı yayına katıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berk Ergier kimdir, bulundu mu? Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'e ne oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:49:22. #1.14#
title