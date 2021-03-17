Berk Ergier kimdir, bulundu mu? Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'e ne oldu?

Berk Ergier bulundu mu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 17 Mart tarihi itibarıyla ele alınan Berk Ergier'e ne oldu? sorusunun yanıtı canlı yayında aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'e ne oldu?

Berk Ergier kimdir? Berk Ergier bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Berk Ergier'e ne oldu?

BERK ERGİER BULUNDU MU?

2 gündür kayıp olan Berk Ergier'e ne oldu sorusu merak edilen konulardan biri oluyor. Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'i aramak için kız kardeşi canlı yayına katıldı.