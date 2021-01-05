Berk Coşkun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Youtuber Berk Coşkun merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Berk Coşkun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, boyu ve kilosu kaç, burcu ne? Berk Coşkun'un hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Youtube'da birbirinden eğlenceli ve ilginç içerikler yayınlayan Berk Coşkun'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Berk Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

BERK COŞKUN KİMDİR?

Berk Coşkun, Ekim 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ünlü Youtuber anne ve baba tarafından aslen Bulgaristan göçmenidir. Bulgaristan ve Türkiye dışında 10 sene Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan ve çeşitli ülkelerde yaşamıştır.

Berk Coşkun doğum tarihi : 1996

Berk Coşkun kaç yaşında : 24 yaşında

Berk Coşkun mesleği ne : Youtuber

Berk Coşkun nereli : İstanbul doğumlu (Aslen Bulgaristan göçmeni)

Berk Coşkun burcu ne : Akrep

Berk Coşkun boyu kaç : 1,83 metre

Berk Coşkun müziğe annesinin almış olduğu org ile başlamıştır. Küçük yaşlarda piyano ile tanışmış ve müzik ile iç içe büyümüştür. Berk Coşkun ilerleyen dönemlerde Youtube dünyasına adım atmış ve yaptığı videolarla yüksek abone sayılarına ulaşmıştır. Berk Coşkun'un şuanda 2,88 milyon abonesi vardır. Aynı şekilde diğer sosyal medya sitelerini de aktif olarak kullanmaktadır. Berk Coşkun'un İnstagram'da 750 bin civarı takipçisi bulunmaktadır. Ek olarak Berk Coşkunkısa bir süre içerisinde müzik dünyasının dikkatini çekmiş ünlü şarkıcı Ziynet Sali ile birlikte Hadi Hoppalara isimli şarkı için birlikte çalışmıştır. Ayrıca Feride Hilal Akın ile beraber bir beatbox çalışması vardır.