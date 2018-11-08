Berk Cankat ile Pınar Deniz Aşk Yaşıyor!

Reyting kurbanı olan "Bir Deli Rüzgar" isimli dizide Uğur ve Gökçe isminde bir çifti canlandıran Pınar Deniz ile Berk Cankat'ın birlikte oldukları ortaya çıktı. Rol gereği aşk yaşayan ikili, önceki gün görüntülendi.

"UTANIYORUZ"

Çiçeği burnunda aşıklar, önceki gün Nişantaşı City's'de ilk kez objektiflere takıldı. Bir kafede yemek yedikten sonra alışveriş yapan sevgililer, "Fazla çekmeyin çok utanıyoruz" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı.

Güzel oyuncunun, sevgilisi Berk Cankat'ın yüzünü okşayıp elleriyle yemek yedirmesi gözlerden kaçmadı.

BERK CANKAT KİMDİR?

Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk sahne deneyimini lise eğtiimine devam ederken, 1999 senesinde Haldun Taner'in yazdığı "Ay Işığında Samata" oyununda aldığı rol ile kazandı.

Berk Cankat ve Pınar Deniz

Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde tamamladı.

Televizyon dünyasına ilk olarak 2014 yılında Medcezir dizisi ile adım atan Berk Cankat, ardından Güzel Köylü isimli dizide ilk başrol deneyimini yaşayan Cankat'ın partneri ise güzel oyuncu Gizem Karaca oldu.

Sonrasında Muhteşem Yüzyıl, Yıldızlar Şahidim gibi başarılı yapımlarda yer alan Berk Cankat'ın son iki dizisi ise reyting kurbanı olarak sona erdi. Bir Deli Rüzgar ve Gülizar isimli diziler erken final yaptı.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.