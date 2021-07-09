Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı belgelendi... İlk kare Çeşme'den!

MESAJLAR ELE VERDİBerk Atan'ın sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'yla aşk yaşadığı konuşuluyordu.

MESAJLAR ELE VERDİ

Berk Atan'ın sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'yla aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar doğru çıktı; önce ünlü oyuncu, Yağcıoğlu'nun Instagram fotoğrafının altına "Çok güzelsin be insafsız" diye yazdı. Ardından genç kadın Atan'ın kendisine yolladığı "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını sayfasının 'hikaye' kısmında paylaştı.

DENİZDE SOHBET

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu arasındaki yakınlaşma kısa sürede ilişkiye dönüştü. Birlikte tatile çıkan sevgililer ilk kez önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Before Sunset Beach'te denize giren ve yüzmek yerine suyun içinde sohbet eden ikili, daha sonra localarında vakit geçirdi.

Kaynak: Hürriyet