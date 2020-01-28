Berk Atan: Kameraların karşısına geçmek istemiyorum
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Berk Atan: Kameraların karşısına geçmek istemiyorum

Yakışıklı oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

28.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:41
Berk Atan: Kameraların karşısına geçmek istemiyorum

Uzun bir süredir ekranlarda ki serüvenine ara veren yakışıklı oyuncu, yakın zamanda ekranlara dönebileceği müjdesini de sevenleriyle paylaştı.

'Netleşen bir durum yok'

Yakışıklı oyuncu,& ; "şu anda netleşen bir durum yok. Gelen bir çok proje var. Ama illa bir dizide oynamak için de kameraların karşısına geçmek istemiyorum. Uzun uzun okuyorum gelen senaryoları. Şu anda bir kaç proje var görüştüğümüz ama kesin bu proje okeydir dediğim bir senaryo henüz yok" açıklamasında bulundu.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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