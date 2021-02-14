Berk Akalın-Yuliia Zhata ikilisinden Ukrayna'da üçüncülük
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Berk Akalın-Yuliia Zhata ikilisinden Ukrayna'da üçüncülük

14.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:36
Berk Akalın-Yuliia Zhata ikilisinden Ukrayna'da üçüncülük

Ukrayna'da gerçekleştirilen Lumi Dance Trophy Yarışması'nda buz dansı çifti Berk Akalın ve Yuliia Zhata, üçüncü oldu.

Ukrayna'da gerçekleştirilen Lumi Dance Trophy Yarışması'nda buz dansı çifti Berk Akalın ve Yuliia Zhata, üçüncü oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa kentinde düzenlenen Lumi Dance Trophy Yarışması'nda buz dansı çiftimiz Berk Akalın ve Yuliia Zhata üçüncü oldular ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için ilk kota yarışması olacak Stockholm 2021 Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiler." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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