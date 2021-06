Berivanların at sırtındaki zorlu süt sağım mesaisi

Berivanların at sırtındaki zorlu süt sağım mesaisi Berivanların at sırtında geçen ömürleri Muş'ta hayatlarının büyük bir bölümünü hayvanlara bakarak geçiren berivanlar, her gün at sırtında kilometrelerce yol kat ederek koyunlarını sağabilmek için zorlu yolculuk yapıyor.