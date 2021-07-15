Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu
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Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Yerel

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu Günde 2 kez sağım yapan berivanlar, yaylalarında kalıcı gölgelik istiyor Van'ın Çatak ilçesinde hayatlarının büyük bir bölümünü hayvanlara bakarak geçiren berivanlar, her gün at sırtında kilometrelerce yol kat ederek koyunlarını sağabilmek için...

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu

Günde 2 kez sağım yapan berivanlar, yaylalarında kalıcı gölgelik istiyor

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde hayatlarının büyük bir bölümünü hayvanlara bakarak geçiren berivanlar, her gün at sırtında kilometrelerce yol kat ederek koyunlarını sağabilmek için zorlu yolculuk yapıyor.

Çatak ilçesi Bilgi Mahallesi'ne bağlı Koyunyarağı yaylasındaki sürülerin bulunduğu meralara at sırtında yolculuk eden berivanlar, 4 kilometrelik zorlu yolu güçlükle aşıyor. Merada hayvanlarını sağarak elde ettikleri sütleri bidonlara boşaltıp atlara yardımlaşarak yükleyen kadınlar, yeniden mahallenin yolunu tutuyor.

"Yaylamıza kalıcı çadır istiyoruz"

Yaylada koyun sağarken sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Berivanlar, derme çatma bir çadırın altında sağım yaptıklarını ifade ederek, "Bize kalıcı bir sağım alanı yapılmasını istiyoruz. Naylondan yaptığımız gölgelik, burası yüksek olduğundan dolayı sürekli rüzgarlı oluyor. Bu yüzden de yaptığımız naylon çadır yırtılıyor. Bir taraftan güneş, bir taraftan da yağan yağmurun altında çalışmak zorundayız. Bundan dolayı hasta oluyoruz. Durumumuz hiç hoş değil. Bazı yaylalara Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından örnek sabit gölgelik yapıldı. Bizde bu sabit gölgeliklerden yapılmasını istiyoruz" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz

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