Berit Dağında kar suyu keyfi
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Berit Dağında kar suyu keyfi

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Haberler | Güncel

- Berit Dağında kar suyu keyfi Kahramanmaraş'ta Berit Dağına çıkan dağcılar kar suyunda serinledi Kahramanmaraş'ta dağcılar yaz sıcağının en yoğun hissedildiği şu günlerde kar suyu keyfi yaşadı.

- Berit Dağında kar suyu keyfi

Kahramanmaraş'ta Berit Dağına çıkan dağcılar kar suyunda serinledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta dağcılar yaz sıcağının en yoğun hissedildiği şu günlerde kar suyu keyfi yaşadı.

Göksun ilçesi Berit Dağının 2. büyük zirvesine tırmanan dağcılar, dikkat gerektiren bir tırmanışın ardından eşsiz bir güzellik sergileyen kar suyuna ulaşarak serinlediler.

Dağın bağrındaki lütufları iliklerine kadar hissettiklerini ifade eden dağcı Altan Mehmet Sel, "Berit Dağı zirvesine her bir kayayı hissederek çıktık. Buradaki heyecan çok farklı bir duygu. Kar suyunda vücudumuza şok uyguladık. Bu sıcak havalarda bu serinliği yaşamak ayrı bir keyif veriyor. Dünyanın Covid salgınıyla uğraştığı şu günlerde sporun önemini bir kez daha vurgulayabiliriz. Doğa sporları hem bedene hem ruha iyi geliyor" dedi.

Berit Dağında kar suyu keyfi
Berit Dağında kar suyu keyfi
Berit Dağında kar suyu keyfi
Berit Dağında kar suyu keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk

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