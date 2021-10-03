Berisha ilk golünü attı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berisha ilk golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Berisha ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Alman forveti Mergim Berisha ilk golünü attı. Müsabakanın 16. dakikasında Rossi'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Berisha yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderirken Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu. Alman futbolcu müsabakanın 85. dakikasında yerini Osayi-Samuel'e bıraktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kanarya liderliği perçinledi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Kanarya liderliği perçinledi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için çarpıcı yorum: Canım acıyordu

Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için çarpıcı yorum: Canım acıyordu

 Sakatlık sonrası kayıplarda! Fenerbahçe'de Pelkas geçen sezonu mumla aratıyor

Sakatlık sonrası kayıplarda! Fenerbahçe'de Pelkas geçen sezonu mumla aratıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener
Magazin Pınar Deniz
Spor Serdar Aziz Oğuzhan Özyakup Umut Meraş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Berisha ilk golünü attı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 18:11:00. #1.12#