Bering Denizi'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
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Bering Denizi'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

03.01.2021 22:55 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:58
Bering Denizi'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesi ile ABD'nin Alaska eyaleti arasındaki Bering Denizi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesi ile ABD'nin Alaska eyaleti arasındaki Bering Denizi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna göre, yer sarsıntısı, Alaska'ya bağlı Adak Adası'nın 235 kilometre batısında, deniz tabanının 17,1 kilometre altında kaydedildi.

Depremin ardından, Alaska'nın güneyinden geçen fay hattı boyunca artçı sarsıntılar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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