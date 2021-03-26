Beril Kayar kim? Arka Sokaklar Deniz kim? Beril Kayar kaç yaşında, nereli? Beril Kayar hangi dizilerde rol aldı?

Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Beril Kayar Deniz karakterini canlandırmaktadır. Peki, Beril Kayar kim? Arka Sokaklar Deniz kim? Beril Kayar kaç yaşında, nereli? Beril Kayar hangi dizilerde rol aldı?