Beril Kayar kim? Arka Sokaklar Deniz kim? Beril Kayar kaç yaşında, nereli? Beril Kayar hangi dizilerde rol aldı?
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Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Beril Kayar Deniz karakterini canlandırmaktadır. Peki, Beril Kayar kim? Arka Sokaklar Deniz kim? Beril Kayar kaç yaşında, nereli? Beril Kayar hangi dizilerde rol aldı?
Uzun yıllardır devam eden Arka Sokaklar dizisinde Deniz karakteri dikkat çekmekte. Arka Sokaklar Deniz kim? Beril Kayar kim? Beril Kayar hangi dizilerde rol aldı?
BERİL KAYA KİM?
10 Kasım 1988 İstanbul doğumlu olan Kayar, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine modellikle başlayan Kayar, Acayip Hikayeler adlı dizide Rakkase karakterini canlandırmıştır. Kayar daha sonra da Adını Feriha Koydum adlı dizide, Hazal Kaya'nın yerine geçerek başrolü üstlenmiştir.
BERİL KAYA DİZİLERİ
Arka Sokaklar ,
Adını Feriha Koydum,
Acayip Hikayeler