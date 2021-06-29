Beril Böcekler kimdir? 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları yüzücü Beril Böcekler kaç yaşında, nereli, hangi takımda?
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Beril Böcekler kimdir? 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları yüzücü Beril Böcekler kaç yaşında, nereli, hangi takımda?

Beril Böcekler kimdir? 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları yüzücü Beril Böcekler kaç yaşında, nereli, hangi takımda?
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2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Beril Böcekler oldu. Yüzme branşında ülkemizi temsil edecek Beril Böcekler kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor merak edildi. Hakkında bilgiler haberimizde...

Beril Böcekler'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tokyo Olimpiyatlarına katılacak olan Beril Böcekler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

BERİL BÖCEKLER KİMDİR?

Beril Böcekler (7 Şubat 2004), Türk yüzücü. Serbest stilde mücadele etmektedir. Böcekler hâlen 400 ve 800 metre serbest kısa kulvar Türkiye rekorlarının sahibidir.

Beril Böcekler doğum tarihi : 7 Şubat 2004

Beril Böcekler kaç yaşında : 17 yaşında

Beril Böcekler nereli : Ankara doğumlu

Beril Böcekler branşı ne : Yüzme (Serbest)

Beril Böcekler kimdir? 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları yüzücü Beril Böcekler kaç yaşında, nereli, hangi takımda?

Böcekler 2018 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası ve 2018 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye kafilesinde yer almıştı. Kazan'daki 2019 Avrupa Gençler Şampiyonası'nı hem 800 hem de 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak kazandığı iki gümüş madalyayla kapattı. Sporcu 1500'deki derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları A barajını da geçerek Olimpiyat vizesi aldı. Türk yüzücü Avrupa Gençler Şampiyonası'nın hemen ardından gittiği EYOF 2019'da da formunu sürdürdü. Böcekler 2:00.62'lik 200, 4:09.71'lik 400 ve 8:32.65'lik 800 m performanslarıyla Türkiye rekorlarını da kırarak üç altın madalya kazandı. Ayrıca 800'deki derecesi Türk yüzücüye 1500 metrenin ardından bir Olimpiyat kotası daha getirdi.

Beril Böcekler, 2021 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi 400, 800 ve 1500 metre sebest yarışlarında temsil edecektir.

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Beril Böcekler kimdir? 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları yüzücü Beril Böcekler kaç yaşında, nereli, hangi takımda? - Haberler
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