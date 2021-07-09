Beril Böcekler'den Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 200 metre serbest stilde milli sporcu Beril Böcekler, bronz madalya kazandı.
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 200 metre serbest stilde milli sporcu Beril Böcekler, bronz madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 200 metre serbest stil finalinde iki milli sporcu yarıştı.
Milli yüzücülerden Beril Böcekler, 1.59.73'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Merve Tuncel ise yarışı 2.00.11 ile beşinci sırada bitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar