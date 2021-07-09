Beril Böcekler'den Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beril Böcekler'den Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya

Beril Böcekler'den Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 200 metre serbest stilde milli sporcu Beril Böcekler, bronz madalya kazandı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 200 metre serbest stilde milli sporcu Beril Böcekler, bronz madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 200 metre serbest stil finalinde iki milli sporcu yarıştı.

Milli yüzücülerden Beril Böcekler, 1.59.73'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Merve Tuncel ise yarışı 2.00.11 ile beşinci sırada bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik...
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik...
Son dakika haberleri! Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Son dakika haberleri! Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Muharrem İnce Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Melisa Döngel Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beril Böcekler'den Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 20:40:33. #1.16#

title