Berhan Şimşek'e hapis istemi
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Berhan Şimşek'e hapis istemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Berhan Şimşek'e hapis istemi 2 yıla kadar hapsi talep edildi Bir televizyon kanalında 'Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan' diyen CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Berhan Şimşek'e hapis istemi

2 yıla kadar hapsi talep edildi

İSTANBUL - Bir televizyon kanalında 'Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan' diyen CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Şimşek'in 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

Bir televizyon kanalında, 22 Ocak 2021 tarihinde çıktığı bir programda 'Vali militan, Kaymakam militan, Yargıçlar militan' diyen CHP eski milletvekili ve sinema oyuncusu Berhan Şimşek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 'militan' kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre, 'bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse', 'bir siyasal örgütün etkin üyesi', 'mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar"' diye 3 anlamının bulunduğu kaydedildi.

İddianamede 'militan' kelimesinin anlamına yer verildi

İddianamede, 'militan' kelimesinin yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi olması anlamını taşıdığı, valiler, kaymakamlar ve yargıçların Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütme ve yargı organlarını temsil eden kişiler oldukları vurgulandı. Vali, kaymakam ve yargıçların Anayasa ve kanunlara uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çalıştıklarının ifade edildiği iddianamede, bu sıfatlar haiz kişilere 'militan' denmesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devletin yargı organlarının illegal bir idari örgütlenme olarak algılanmasına sebebiyet vereceği kaydedildi.

İddianamede, Berhan Şimşek'in katıldığı televizyon programında söylediği 'Vali militan, Kaymakam militan, Yargıçlar militan' sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devletin yargı organlarını aşağılama suçunu oluşturduğu belirtildi.

2 yıla kadar hapis istemi

Şimşek'in suçlamaları kabul etmediğinin anlatıldığı iddianamede, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın müşteki olarak yer aldığı iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şüpheli Şimşek, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Berhan Şimşek'e hapis istemi
Berhan Şimşek'e hapis istemi
Berhan Şimşek'e hapis istemi
Berhan Şimşek'e hapis istemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

Soruşturma tamamlandı! Valilere 'militan' diyen CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında hapis istemi
Soruşturma tamamlandı! Valilere "militan" diyen CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında hapis istemi
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