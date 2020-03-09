Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu!
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Bergüzar Korel, Anne, Han, Magazin

Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu!

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu

09.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:44
Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu!

Oyuncu dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine "Han" adını verdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti.

Kaynak: Snob Magazin

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Haber Yorumları (1)
VİCDAN: Bergüzar hanımın ve Halit beyin gözleri aydın olsun, bebekleri hayırlı evlat olsun , Allah aile birlik , beraberlik ve mutluluklarını daim etsin İnşallah.
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