Bergüzar Korel'den Taciz Yorumlarına Sert Çıkış: Yazıklar olsun sana!

Ülke gündemini yerinden oynatan çocuk tacizi ve ölüm haberleri, sosyal medya da gündemdeki yerini koruyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından, dün bir kullanıcının çocuklar hakkında yaptığı uygunsuz paylaşımını ifşa edip, bu kişiler hakkında dava açacağını duyurmuştu.

"ALLAHIM! ÇILDIRIYORUM"

Bugün Bergüzar Korel, bir takipçinin paylaştığı mesaj üzerine çileden çıktı. Oyuncu duygularını, "ALLAHIM ÇILDIRACAĞIM! Bir kullanıcıya bu mesajı atmış demin ki satırların sahibi! Diyelim ki yazdıkları gerçek -ki hiç sanmıyorum-polisi aramayan,o çocukları oradan çekip almayan bir stajyer avukat!! O sapıklara seks işçiliği yaptığını söylediğin o çocukları görüp arkanı dönüp gidiyorsun öyle mi? Yazıklar olsun seni kadınlığına, yazıklar olsun senin insanlığına!Hak arayacaksın sen ? İnsan savunacaksın!Adaleti temsil edeceksin!?YAZIK YAZIK!

İşte o paylaşım;