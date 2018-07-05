Bergüzar Korel'den Taciz Yorumlarına Sert Çıkış: Yazıklar olsun sana!
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel bir kaç gündür bazı kullanıcıların çocuk istismarıyla alakalı yaptıkları çirkin paylaşım ve yorumlara adete savaş açtı.
Ülke gündemini yerinden oynatan çocuk tacizi ve ölüm haberleri, sosyal medya da gündemdeki yerini koruyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından, dün bir kullanıcının çocuklar hakkında yaptığı uygunsuz paylaşımını ifşa edip, bu kişiler hakkında dava açacağını duyurmuştu.
"ALLAHIM! ÇILDIRIYORUM"
Bugün Bergüzar Korel, bir takipçinin paylaştığı mesaj üzerine çileden çıktı. Oyuncu duygularını, "ALLAHIM ÇILDIRACAĞIM! Bir kullanıcıya bu mesajı atmış demin ki satırların sahibi! Diyelim ki yazdıkları gerçek -ki hiç sanmıyorum-polisi aramayan,o çocukları oradan çekip almayan bir stajyer avukat!! O sapıklara seks işçiliği yaptığını söylediğin o çocukları görüp arkanı dönüp gidiyorsun öyle mi? Yazıklar olsun seni kadınlığına, yazıklar olsun senin insanlığına!Hak arayacaksın sen ? İnsan savunacaksın!Adaleti temsil edeceksin!?YAZIK YAZIK!
İşte o paylaşım;
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ekran karsına cıkın sevısme sahnelerıle mılletı ozendırın ondan sonrada kalkıp mılete karsı sunu deyın bunu deyın topluma ornek fılmlerde oynayacagınıza mılletı ozendırın burda edebıyat parcalayın oncve tv ekranlarında oynadıgınız rollerle ınsanı ıyılıge guzellıge ve yardım sever olmaya kasrsı ozendırın sonra buralarda edebıyat yapın bu ne celıskı arkadas.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınbelgüzar gündem olmak icin yazmıs. Diger yorumu yazan avukat sonuna kadar haklı. şimdiki kızlar kilotla sokaga cıkıyorlar. parklara ormanlara bir bakın. yerlerde condomlar, kızlar agac kenarlarında. ortalık rezillikten ibaretCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bu avukat nerelerde geziyormuş her şeyide görmüşCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır