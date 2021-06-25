Bergüzar Korel'den hamile pozu!
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Bergüzar Korel'den hamile pozu!

Bergüzar Korel'den hamile pozu!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Korel, karnı burnunda fotoğrafını "Rüya" notu ile paylaştı.

Korel, karnı burnunda fotoğrafını "Rüya" notu ile paylaştı.

Ünlü oyuncu, duygusal bir de yazı kaleme aldı.

"Çok uzun cümleler yazabilirim bu yaza dair. Hayallerime dair. Hayatımdaki hiçbir mutluluğun kolay gelmediğine ama hep doğru zamanda, doğru şekilde geldiğine dair... Fakat zaman geçtikçe daha az konuşup, daha çok minnet ediyormuş insan... Kimsenin değil, sadece kendisinin bilmesi yeterli oluyormuş. Şuan bu satırları okuyup, içinde fırtınalar kopan arkadaşım, bil ki fırtına dinecek, güneş yine yüzünü gösterecek. Benden sana söz!"

"KIZ GEBELİK DAHA KOLAY"

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, tatil yaptıkları Bodrum'da gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Korel, hamileliğini şu sözlerle anlatmıştı:

 "Kendimi bildim bileli ben Leyla ismini çok sevdim. Hep hayalimdeydi. Allah nasip etti çok mutluyuz, İnşallah sağlıkla gelsin. Bekledik kontrolleri bitsin, ondan sonra paylaşalım. Her şey yolunda şu anda. Kız gebelik erkek gebeliğe göre daha kolaymış. Erkekte hep sancılı geçti. İnşallah böyle devam eder."

 

Kaynak: Hürriyet

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