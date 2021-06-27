Bergüzar Korel'den bir rica " Benimle karşılaşırsanız..."
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Bergüzar Korel'den bir rica " Benimle karşılaşırsanız..."

Bergüzar Korel'den bir rica ' Benimle karşılaşırsanız...'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Bergüzar Korel " Biz şu an tatildeyiz.

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Bergüzar Korel " Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden ya da normal hayatta bizimle karşılaşanlardan küçük bir ricam var. Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Zaten yanıma gelip birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı, hatırası olur. Hem de ben uzaktan gözetleniyor hissi yaşamam. Çünkü insan kendini çok kötü hissediyor. Ben insanların yüz ifadelerinden her şeyi anlayabiliyorum, dudak okuyabiliyorum. Gelin birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim, güzel bir hatıra kalsın...Ne dersiniz" dedi.

Bergüzar Korel'den hamile pozu!

Üçüncü bebeğine hamile olan ve bu kez kız annesi olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den hamile pozu geldi.

Ünlü oyuncu, duygusal bir de yazı kaleme aldı:

"Çok uzun cümleler yazabilirim bu yaza dair. Hayallerime dair. Hayatımdaki hiçbir mutluluğun kolay gelmediğine ama hep doğru zamanda, doğru şekilde geldiğine dair... Fakat zaman geçtikçe daha az konuşup, daha çok minnet ediyormuş insan... Kimsenin değil, sadece kendisinin bilmesi yeterli oluyormuş. Şuan bu satırları okuyup, içinde fırtınalar kopan arkadaşım, bil ki fırtına dinecek, güneş yine yüzünü gösterecek. Benden sana söz!"

Kaynak: Hürriyet

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