Berger: "Kuru Kayısılar Daha Uzun Süre Muhafaza Edilebilecek"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Burada (Malatya) biz kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda bir çalışmaya katkıda bulunuyoruz. Bu sayede kuru kayısılar daha uzun süre muhafaza edilebilecek." dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret eden Berger, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin kentle yakın bir bağının olduğunu belirtti.

Malatya kayısısının Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret olarak tescillendiğini hatırlatan Berger, kuru kayısının koruma statüsüne alındığını hatırlattı.

Berger de proje hakkında bilgi vererek şunları ifade etti:

"Burada (Malatya) biz kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda bir çalışmaya katkıda bulunuyoruz. Bu sayede kuru kayısılar daha uzun süre muhafaza edilebilecek. Ayrıca makul bir maliyetle soğuk depolama imkanı da sunulacak. Bu projeyle ilgili sözleşmelerin hızla imzalanması için gayret ediyoruz. 13 milyon 650 bin avro değerinde bu projemizin inşaat, mal tedariki ve teknik yardım bileşenlerinin ihale süreçleri başlıyor. Bu çerçevede, sonbaharda inşaat bileşeni kontratının imzalanarak yapımın başlamasını bekliyoruz. Projeyi burada üreticiler ve Malatya Ticaret Borsası ile birlikte hazırladık."

Berger, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı da makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi.

Polat, ziyarette kentin barış ve hoşgörüyle birlikte kuru kayısının da başkenti olduğunu belirtti.

Lisanslı depoculuk ve kayısı borsası projesinin çok uzun soluklu olduğuna dikkati çeken Polat, konunun hayata geçmesinde katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Polat, Berger'e kuru kayısı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan'ı da ziyaret eden Berger, burada da kayısıda lisanslı depoculuk projesiyle ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: AA