Berger'den Getham'a Ziyaret

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)'ı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Program Otoritesi olduğu, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, KOSGEB Gaziantep ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliğinde kurulan GETHAM'ı ziyaret eden Büyükelçi Berger, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer ile GTO ve GETHAM Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Avrupa Birliğinin de destekçisi olduğu program kapsamında Gaziantep'e kazandırılan GETHAM'ın büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

GETHAM'ın avrupa standartlarında bir merkez olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu merkez bizlerin geleceğe daha da umutlu bakmasını sağlıyor. Bu merkezi her gezişimde buradan çıkacak markaların ve üretilecek ürünlerin heyecanını yaşıyorum. Her fırsatta "Gelin bu merkezi kullanın, yararlanın." diyorum. Büyük emekler harcanarak kurulan bu tesiste fikirlerin, hayallerin gerçeğe dönüşmesi için her imkan mevcut" dedi.

"Gaziantep'e verilen her destek karşılığını bulur"

Büyükelçi Berger'i GETHAM'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yıldırım, "Bildiğiniz üzere GETHAM projesi Avrupa Birliğinin de destekçisi olduğu program kapsamında hayata geçirildi. Oda olarak biz de böylesi özel bir projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için elimizi taşın altına koyduk. Merkezi yüzde 100 GTO sermayesi ile A.Ş. statüsüne taşıyarak kentin hizmetine sunduk. Sayın Berger'in bu merkezi hayranlıkla incelemesi de bizi ayrıca mutlu etti. Biz de kendisine şu sözlerimizi yineledik, 'Gaziantep'e verilen her destek fazlasıyla karşılığını bulur.' Önümüzdeki süreçte de kendileriyle olan güçlü iş birliğimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"Gazianteplilerle çalışmak heyecan verici"

GETHAM ziyareti kapsamında açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Gazianteplilerle çalışmanın heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Gaziantep insanının çalışkanlığı ve üretkenliği birçok şehre örnek Şunu net olarak söyleyebilirim ki Gaziantep'e verdiğimiz her destek mutlaka iyi sonuçlar doğurdu. Gaziantepliler ile her zaman sonuç odaklı çalıştık. Bu anlamda GETHAM muhteşem bir örnek. Avrupa Birliğinin de destekleri kapsamında böylesine yenilikçi bir tesisin faaliyete geçirilmiş olması bizler için de büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

GETHAM'daki her çalışmayla yakından ilgilenip, ayrıntılı bilgi alan Büyükelçi Christian Berger, "Bu merkezin kurulması için büyük emek verildiğini biliyorum. Proje ortağımız Gaziantep Ticaret Odası ile uzun yıllardır ortak projeler üretiyor, uyum içerisinde çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yeni projelerde çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA