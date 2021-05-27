Bergen kimdir? Acıların kadını Bergen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer alacağı açıklanan ancak sonrasında oyuncu kadrosundan ayrılmasıyla gündeme gelen 'Acıların kadını' lakabıyla tanınan, arabesk sanatçı Bergen'in hayatını konu alacak film ile birlikte Bergen ismi bir çok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinden aranmakta. Peki Bergen kimdir? Acıların Kadını Bergen kaç yaşında, aslen nerelidir?

"Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başlanan Bergen hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BERGEN KİMDİR?

Belgin Sarılmışer veya bilinen adıyla Bergen, (15 Temmuz 1959, Mersin - 14 Ağustos 1989, Pozantı, Adana), Türk arabesk-fantezi şarkıcısı.

15 Temmuz 1959'da Mersin'de doğdu. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı Şikayetim Var adlı albümü ile başladı. 31 Ekim 1982'de kocası tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı ve sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin? gibi pek çok şarkı bıraktı.

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen; 30 yıllık kısa yaşamına 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'e defnedildi. Toroslar, Mersin'deki asri anıt mezarlık ziyarete açıktır.

Daha sonra pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.

DİSKOGRAFİ

1982 Şikayetim Var

1983 Kardeşiz Kader

1985 İnsan Severse

1986 Acıların Kadını

1987 Onu Da Yak Tanrım

1988 Sevgimin Bedeli

1988 İstemiyorum

1989 Yıllar Affetmez

1990 Giden Gençliğim

1990 Garibin Çilesi Mezarda Biter

1991 Son Ağlayışım