Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi sinemalara geldi mi? Bergen fragmanı yayınlandı

Bergen filmi ne zaman vizyona girecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü paylaştığı Bergen filminin vizyon tarihi araştırılıyor. Eski eşi tarafından önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatına dair çekilen filmi vizyona girecek. Bergen filmi sinemalara geldi mi?

BERGEN KONUSU

Bergen, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alıyor. Sesiyle 80'li yıllarda adından söz ettiren fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikâyesi salonlarda seyircinin karşısına çıkıyor.

BERGEN OYUNCULARI

Bergen filmi çok yakında vizyona girecek. Afişi yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay oturuyor. Filmde ünlü isim Bergen'e en son Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek. "Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in acı dolu hayatı beyaz perdeye aktarılacak.

Haberler.com - Gündem