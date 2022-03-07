Bergen'den Rekor Açılış!

Vizyondaki ikinci gününde yoğun talep üzerine gösterimde olduğu salon sayısı arttırılarak Türkiye çapında 1100 salonda seyirci ile buluşan filme, ek seanslar açıldı, hafta sonunda gece yarısına eklenen seanslar bile doldu taştı.

Film ulaştığı rekor seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip oldu.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı ' Bergen' filminde, Bergen'in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor.

Yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı filmin yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken; filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

Filmin olağanüstü özgün müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen ve Saki Çimen imzasını taşıyor.

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