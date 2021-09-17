Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest'i canlandıracak oyuncu belli oldu - Haberler Magazin
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Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest'i canlandıracak oyuncu belli oldu

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Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'i canlandıracağı filmde, sanatçının hayatına son veren eşi Halis Serbest'i canlandıracak. İşte detaylar...

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; 'Acıların Kadını' olarak bilinen arabesk sanatçısı Bergen'in hayatının anlatılacağı 'Bergen' filminin erkek başrol oyuncusu belli oldu. Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen'in uzun süre aşk yaşadığı, yüzüne kezzap atıp ardından da yaşamına son verdiği eşi Halis Serbest'e hayat verecek.

Yakın zamanda Adana'da sete çıkacak yapım için gelen teklifi kabul eden sanatçı, çalışmalara hemen başladı. Oynadığı her projede adından söz ettiren Beşikçioğlu, Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberler i ve video'ları izleyerek, rolüne çalışıyor. Farah Zeynep Abdullah, projede Bergen'i oynayacak.

Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Bergen filminde eş Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu canlandıracak

Bergen filminde eş Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu canlandıracak
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Haber: Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest'i canlandıracak oyuncu belli oldu - Haberler Magazin
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