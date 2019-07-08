Berge: "100 uçaktan en az 5'i Van seferleri için ayrılmalıdır"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van'da uçak bilet fiyatlarının yüksek olmasının önüne geçilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak, Türk Hava Yollarına (THY) Boeing tipi alınacak 100 uçaktan en az 5'inin Van seferleri için ayrılmasını istedi.

Türkiye'nin havayolları konusunda dünyaya kendini ispatladığını belirten Berge, Van'ın da bundan nasiplenmesi gerektiğini vurguladı. Berge, "Genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, özelde de Van uçak biletleri hayli yüksek, öyle ki yurtdışı uçuş fiyatlarına denk geliyor. Van-İstanbul, Van-Ankara uçuş fiyatları 600-800 TL'yi buluyor. Oysa İstanbul-Gürcistan 882 TL iken, İzmir- Amsterdam seferine ise 700 liraya bilet kesilebiliyor. Otobüs fiyatları ise 250 TL'ye yükseldi" dedi.

Bölge illerinin merkezi konumunda olan Van'da günlük 20-25 olan sefer sayısının 12'ye düşürülürken, yolcu kapasitesinde ise artış yaşandığını dile getiren Berge, "Başta İranlı misafirlerimiz olmak üzere Van'a gelen yerli ve yabancı turistler de talebi arttırıyor. Doluluk oranının yüzde 70-80 seviyelerinde olduğu Van'dan; İstanbul'a veya Ankara'ya, neredeyse 10 güne kadar yer bulunamıyor. Van'a 190 kişilik bir uçak gönderileceğine 220 kişilik uçaklar gönderilmelidir. Tadilat nedeniyle hem THY hem de özel havayolu şirketleri sefer sayılarını azalttı. Tadilat bitmesine rağmen eski sefer sayısına geri dönülmedi. Örneğin Bodrum-İstanbul için 20 sefer düzenleniyor, oysa tüm seferler doldurulamıyor. Bölgeye önem verilerek bazı seferler Van'a kaydırılabilir. Yolcu kapasitesi olan Van'da günlük sefer sayıları arttırılmalıdır. Uluslararası uçuşların yanı sıra gece uçuşlarının da arttırılması gereken Van Ferit Melen Havalimanı, mevcut halinin en az iki katı kadar daha büyütülmeli. Siste, fırtınada ve görüş mesafesinin olmadığı zamanlarda uçaklara yön gösteren cihaz alınmalıdır. Ayrıca Van Gölü'ne paralel pist de yapılmalıdır, böylece kolaylıkla ek seferler yapılabilir. Pistlerimiz teknik açıdan elverişli hale getirilmelidir" diye konuştu.

Van'da şu an 80 seyahat acentesi bulunduğunu dile getiren Berge, "Van'a her gelen giden misafir, esnafımıza bir katkıdır. Bilet satamayan acentelerimiz de zor durumda. Oysa yolcu var ama uçaklarda yer yok. Yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı turların çevre illere kaydırıldığını biliyoruz. Örneğin İranlılar Van'da uçak bileti bulamayınca çevre illere gitmek zorunda kalıyor. Van'ın nüfusu son olarak 1 milyon 200 bine ulaştı. Bir turizm kenti ve cazibe merkezi olan Van'a giriş yapan yerli ve yabancı turistlerle birlikte bu sayı 1,5 milyonu buluyor. Bu açıdan özellikle THY başta olmak üzere özel havayolu şirketleri Van'ın kapsadığı bu hinterlandı göz önünde bulundurmalıdır" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA