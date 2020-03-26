Bergamo'da İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezi kuruluyor Rusya'dan İtalya'ya gönderilen ve aralarında doktor, virolog, epidemiyolog ve bilim insanlarının bulunduğu yardımlar Bergamo kentine ulaştı.

Rusya'dan İtalya'ya gönderilen ve aralarında doktor, virolog, epidemiyolog ve bilim insanlarının bulunduğu yardımlar Bergamo kentine ulaştı. Yerel medya, Bergamo'daki hastaların tedavisi için İtalya-Rusya koronavirüs (Covid-19) müdahale merkezi kurulacağını duyurdu.

Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla gönderilen yardım, dün İtalya'ya ulaştı. Çok sayıda tıbbi malzemenin, virologların, epidemiyologların ve bilim insanlarının bulunduğu konvoy, Bergamo'ya geldi. Rus medyası, Bergamo kentinde İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezinin kurulacağını ve hastaların tedavilerine yarın başlanacağını duyurdu.

Kaynak: DHA