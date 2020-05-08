Bergamalı taksicilere Covid-19 sağlık paketi

Bergama Belediyesi tarafından taksicilere Covid-19 dolayısıyla hazırlanan sağlık paketi dağıtıldı.

Koronavirüs salgını ile rehavete kapılmadan en üst düzeyde tedbirler almaya devam Bergama Belediyesi taksicilere maske, dezenfete maddesi ve Koronavirüs dolayısıyla uyulması gereken kuralları anlatan broşürden oluşan sağlık paketi dağıttı.

BAŞKAN KOŞTU; "REHAVETE KAPILMADAN KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE DEVAM"

Türkiye'nin 7'den 70'e vatandaşı ve devleti ile Koronavirüs ile iyi bir mücadele verdiğine ve seyrin başarılı bir şekilde yürüdüğüne dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tedbirlerimizi en üst seviyede almaya devam ediyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızla temizlik ve hijyene büyük önem veriyoruz. Taksici esnafımızda her gün çok sayıda kişi ile muhatap oluyor. Kendilerini korumaları için sağlık pakete dağıtımı yaptık. Maskesiz yolcu almamalarını, dezenfekteye dikkat etmelerini ve kendilerinin de maske kullanıp, temizliğe dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattık. El birliği içerisinde Koronavirüs illetiyle mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler