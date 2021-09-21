Bergamalı şampiyona coşkulu karşılama

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı'nda oynayan Rüstem Kurhan, memleketi Bergama'ya dönüşünde coşkuyla karşılandı. Şampiyon sporcunun Narlıca Mahallesi'ndeki baba evinde düzenlenen karşılama törenine Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ve mahalle halkı katıldı.

Bergama'nın vizyon projelerinin takibi için önceki gün Ankara'ya giden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Türkiye Ampute Milli Takımı'nın yıldızlarından Rüstem Kurhan ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirerek, azmi ve başarısı için tebrik etti.

Mahalle meydanında ailesi, komşuları ve mahalle sakinleri tarafından Türk Bayrağı ve oyunlarla karşılanan Rüstem Kurhan, daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğini, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar'ın da hazır bulunduğu karşılama töreni sonrası mahalle sakinleri de çok mutlu olduklarını ve sabırsızlıkla Rüstem Kurhan'ın gelmesini ve bu anı beklediklerini ifade ettiler.

"GURUR DUYDUK, MUTLU OLDUK"

Karşılama töreni sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, "Ampute Futbol Milli Takımımız ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bize bu sevinci yaşatan milli takımımız içerisinde bir Bergamalı hemşerimizin bulunması sevincimizi daha da artırdı. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.