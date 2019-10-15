Bergamalı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

15.10.2019 11:14

İzmir'in Bergama ilçesinde Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ellerindeki kartonlarla "Kalbimiz sizinle" yazısını oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek verdi.

Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler ellerindeki kırmızı beyaz kartonlarla "Kalbimiz sizinle" yazdı.

Öğrenciler daha sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Serap Kara ile Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaya ve güvenli bölge oluşturmaya yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için dua etti.

Duygulu anların yaşandığı etkinlikte Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Mehmetçiğe milletçe destek verildiğini belirterek, anlamlı davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise harekatın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin kutsal vatan toprağı üzerindeki iradesinin sembolü olan ordumuz, ülkemizin bekası için ecdadının yolundan giderken okullarımızdan gelen manevi destek bizleri çok duygulandırdı. Bu süreçte öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerine ne kadar bağlı olduklarını bir kez daha gördük."

Kaynak: AA