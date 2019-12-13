Bergamalı Kıbrıs Gazileri'ne madalya 45 yılın gururu

13.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:35

Bergama Belediyesi Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde yapılan törene Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanlığı'nı Temsilen Üsteğmen Rüştü Dülkadir, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı, resmi daire müdürleri, gaziler ve yakınları katıldı. Törenin açılışında bir konuşma yapan Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, "Kıbrıs gazilerimize bugün burada madalya vermek bizim için büyük bir onur. O gün Kıbrıs'ta verilen mücadelenin ne derece önemli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "KIBRIS BUGÜN AKDENİZ'DE SÖZ SAHİBİ OLMAMIZIN TEMEL TAŞI"

45 yıl sonra madalyalarını alan gaziler ilerleyen yaşlarına rağmen heyecanla alırken, hayatta olmayan gazilerin madalyalarını da eşleri, çocukları ve torunları aldı. Aynı heyacanı onlarda yaşadılar. Törende bir konuşma yapan ve ülkemizin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "45 yıl önce Kıbrıs'ta düzenlenen barış harekatının önemini bugün daha iyi anlıyoruz. Akdeniz'e sınırı olmayanlar bile binlerce kilometre uzaktan gelip, bölgemizde enerji kaynaklarını sömürmek için cirit atıyor. Bizim Akdeniz'de söz sahibi olmamızın temel taşı Kıbnıs'tır. Akdeniz'in doğal zenginlik kaynaklarını ele geçirmek isteyen güçler, Suriye'de terör devleti kurma girişimleri ile bizi rahatsız ediyorlar. O gün Kıbrıs'a 'Harekat yapamazsınız' diyen mihraklarla, bugün 'Suriye'ye giremezsiniz' diyen üst akıl aynıdır. Amaçları bizi parçalamak ve yok etmektir. Ama Allah'ın izniyle bu hevesleri Kıbrıs Barış Harekatı ile nasıl kursaklarında kaldıysa, bugün de devletimizin düzenlediği Zeytin Dalı Barış Harekatı ile kursaklarında kalacaktır" dedi.

MEFTUN SERDAROĞLU; "SEVİNÇLİYİZ, TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kıbrıs Gazileri adına konuşan ve kendisi de Kıbrıs Gazisi olan Meftun Serdaroğlu, 45 yıl önceki heyecanı aynı şekilde yaşadıklarına dikkat çekerek, "Kaymakamlık, Belediye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine aynı şevk ve heyecanla vatanımızı savunmaya hazırız" dedi. Tören gazilere madalya ve beratlarının verilmesi ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Kaynak: Bültenler