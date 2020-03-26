Bergamalı kadınlar hastane için maske dikiyor Kurtuluş savaşında 3 aylık bebeğini bırakıp cepheye koşan Nene Hatunlar, şimdide gece gündüz demeden maske dikiyor

Tarih Bergama'da yeniden tekerrür ediyor. Milletimiz zor günlerde kadın-erkek hepsi seferber oluyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında artan maske ihtiyacı için bir araya gelen Bergamalı kadınlar gece gündüz demeden maske dikmeye başladılar. Günde 1000 adet dikim yapan kursiyerler Necla-Mithat Bergama Devlet Hastahanesi'ne ilk teslimatı gerçekleştirdi. Gönüllülük esasıyla yapılan maske üretiminden ise hiçbir ücret alınmıyor.Bergama Belediyesi tarafından imkanları sağlanan atölyede dikim yapan kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, hepsini tek tek bu fedakarlıkları için kutladı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan Bergama Belediyesi Taziye Evi'nde bulunan dikim atölyesinde bir araya gelen Bergamalı kadınlar, gönüllülük esasıyla yaptıkları maske dikimi ile büyük takdir topladılar. Bu hareketleriyle Kurtuluş Savaşımızdaki Nene Hatunları, Kara Fatmaları hatırlatan Bergama'nın Efe kadınları, yıllar geçse de Türk Milleti'nin zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde her daim hareket edeceğinin mesajını bir kez daha tüm Dünyaya vermiş oldular. Bina,dikiş makinesi ve diğer ihtiyaçların Belediye tarafından karşılandığı maske üretiminde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Halk Eğitim kursiyerleri gönüllü olarak çalışıyor.

BAŞKAN KOŞTU; "BU DAVRANIŞINIZ İÇİN SİZİ KUTLUYORUM"

Gönüllü olarak maske üretimine başlayan Bergamalı kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, kadınların her birine ayrı ayrı teşekkür ederek, yaptıkları bu onurlu davranış dolayısıyla kendilerini kutladı. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor diyen Başkan Koştu, "Koronavirüs dolayısıyla ülkemizde maske ihtiyacı arttı. Yerelde Devlet Hastanemizin maske ihtiyacını karşılamak üzere yapmış olduğunuz bu hareket şehrin belediye başkanı olarak beni çok duygulandırdı. Bu davranışınınız asla unutulmayacaktır" dedi.

İLK 1000 MASKE HASTAHANEYE TESLİM EDİLDİ

Önceki gün üretime başlayan kadınların diktiği maskeler Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar tarafından Hastane Başhekimi Dr. Osman Himmetoğlu'na teslim edildi. Sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte büyük bir özveri gösterdiklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, sizleri ayakta alkışlıyorum. Üzerinizde çok büyük bir yük ve sorumluluk var. Belediye olaraksağlık çalışanlarımızın ve hastanemizin her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: Bültenler