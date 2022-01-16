Bergama'yı kriz de durduramadı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta uzun süre düşme hattında yer aldıktan sonra devrenin son haftalarında teknik direktör Halim Karaköse yönetiminde çıkışa geçen Bergama Belediyespor, 5 oyuncusunun sigorta primlerinin ödenmediği gerekçesiyle ayrılması sonrası çıktığı ikinci yarının ilk maçında Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. Maç öncesi Gökhan Cingirt, Fikret Topaloğlu, Yusuf Orhan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu ve Muhammet Sait Özvardar ayrılmasıyla sarsılan kırmızı-lacivertli ekip, İzmir Atatürk Stadı'nda 4 yedek oyuncuyla çıkabildiği mücadelede Mehmet Soyarslan ve Burak'ın golleriyle 3 puana uzandı. Grupta 5 maçtır bileği bükülmeyen, son 4 maçta 3 galibiyet alan Bergama, puanını 22'ye çıkararak rahat nefes aldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri