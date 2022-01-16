Bergama'yı kriz de durduramadı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta uzun süre düşme hattında yer aldıktan sonra devrenin son haftalarında teknik direktör Halim Karaköse yönetiminde çıkışa geçen Bergama Belediyespor, 5 oyuncusunun sigorta primlerinin ödenmediği gerekçesiyle ayrılması sonrası çıktığı ikinci yarının ilk...
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta uzun süre düşme hattında yer aldıktan sonra devrenin son haftalarında teknik direktör Halim Karaköse yönetiminde çıkışa geçen Bergama Belediyespor, 5 oyuncusunun sigorta primlerinin ödenmediği gerekçesiyle ayrılması sonrası çıktığı ikinci yarının ilk maçında Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. Maç öncesi Gökhan Cingirt, Fikret Topaloğlu, Yusuf Orhan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu ve Muhammet Sait Özvardar ayrılmasıyla sarsılan kırmızı-lacivertli ekip, İzmir Atatürk Stadı'nda 4 yedek oyuncuyla çıkabildiği mücadelede Mehmet Soyarslan ve Burak'ın golleriyle 3 puana uzandı. Grupta 5 maçtır bileği bükülmeyen, son 4 maçta 3 galibiyet alan Bergama, puanını 22'ye çıkararak rahat nefes aldı.- Bergama