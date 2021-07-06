Bergama'ya yeni stat müjdesi
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Bergama'ya yeni stat müjdesi

Bergama'ya yeni stat müjdesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İZMİR'in Bergama ilçesinde yeni stat için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bergama Belediyesi arasında protokol imzalandı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde yeni stat için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bergama Belediyesi arasında protokol imzalandı. Bergama Yeni Stadyumu için protokol imzalandığını müjdeleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, yeni stadyumun Fevzipaşa ve Atatürk Mahalleleri ortasında, Futbol Akademi Tesisi yanına inşa edileceğini söyledi. Şehir içerisinde kalan 14 Eylül Stadı'nın yerine yapılacak olan Millet Bahçesi ardından Yeni Bergama Stadı için de yapılan protokolle büyük bir mutluluk yaşadıklarını açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yeni stadyumumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devir ettiğimiz arsalardan birisi olan, şu anki akademi tesislerinin yanındaki arsaya yapılacak. Eski stadyum yeri için bakanlığa arsa devrinde bizi eleştirenler bir taşla iki kuş vurduğumuzu görsünler. O arsalar ve akademi tesislerini bakanlığa devrettik diye hiçbir yere gitmiyor. Şehrimize Millet Bahçesi kazandıracağımız gibi, yeni yatırımların da zeminini hazırlamış olduk. Biz işimize bakıyor, aşkla çalışıyoruz" dedi.

25 MİLYON TL SPOR YATIRIMI İÇİN PROTOKOL 

Yeni Bergama Stadyumu'nun çim sahası, seyirci tribünleri, soyunma odaları ve çim sahası ile uluslararası standartlara uygun bir şekilde inşa edileceğini belirten Başkan Koştu, "Stadyumun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, Ak Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık, il müdürlüğü bürokratları ve emeği geçen ilgililere teşekkür ederim" dedi.Yeni Bergama Stadyumu ile birlikte Gençlik Merkezi için de protokol imzalandığını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Gençlerimiz her türlü sportif, sanatsal, kültürel çalışmalarını gönüllerinde yapabileceği bir gençlik merkezini de ilçemize kazandıracağız" diye konuştu.AKADEMİ TESİSLERİ SENTETİK ÇİM YÜZEYİ YENİLENECEK

Fevzipaşa ve Atatürk Mahallesi ortasında bulunan Akademi Tesisleri'nin de yine 25 Milyon TL yatırım kapsamında sentetik çim yüzeyinin yenileneceğini açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Akademi Tesisleri'nde ayrıca ıslak zeminler, soyunma odaları bakım ve tadilatları da yapılacak. Yeni Bergama Stadyumu, Gençlik Merkezi ve Akademi Tesisleri bakım ve onarımları ile birlikte Bergama'mıza yaklaşık 25 milyon TL yatırım daha almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.


Bergama'ya yeni stat müjdesi
Bergama'ya yeni stat müjdesi
Bergama'ya yeni stat müjdesi
Bergama'ya yeni stat müjdesi
Bergama'ya yeni stat müjdesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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