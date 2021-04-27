Bergama'ya modern sebze ve meyve hali

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 milyon 154 bin liralık yatırımla ilçeye içinde soğuk hava deposunun da bulunduğu sebze ve meyve hali kazandırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 milyon 154 bin liralık yatırımla ilçeye içinde soğuk hava deposunun da bulunduğu sebze ve meyve hali kazandırıyor. Tesisin bir yıl sonra hizmete gireceği ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle tarım ve hayvancılıkta önemli potansiyele sahip tarihi kent Bergama, modern sebze ve meyve haline kavuşuyor. 10 milyon 154 bin liralık yatırımla inşaatına başlanan Bergama Sebze ve Meyve Hali bir yılda tamamlanacak.

Bergama Sebze ve Meyve Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye 2018 yılında kazandırılan mezbaha ve Bergama Belediyesi tarafından işletilen hayvan pazarının yanında yer alacak. İslamsaray Mahallesi'nde 5 bin 200 metrekarelik arazide, 2 bin 319 metrekarelik alanda kurulacak hal, zemin ve bodrum kattan oluşuyor. İçinde 30 adet batar katlı ve teraslı dükkanlar, idari bina ve soğuk hava deposu yer alacak.

Taş kaplama cephesi, yeşil alan düzenlemeleri ve modern mimarisi ile dikkat çeken Bergama Sebze Meyve Halinin tamamlanmasıyla, aynı zamanda ilçedeki tarımsal üretimin tüketiciye sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde ulaşması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin güçlendirmesi hedefleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı