Bergama'ya lojistik merkez kuruluyor

05.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:57

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "İlçemiz hükümetimizin yaptığı otoyollar, Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge ve Liman çalışmaları ile ekonomik gelişmelerin tam göbeğinde duruyor. Bütün bu projelere entegre bölgemizin en büyük lojistik merkezlerinden birisinin yapım çalışmaları başladı. Tır ve kamyon garajı ile esnaflarımız rahat bir nefes alacak. Düzene kavuşacak" dedi.

13 BİN METRE KARE ALAN ÜZERİNE KURULUYOR

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde halka vermiş olduğu vaadlerinden birisi gerçek oluyor. İslamsaray Mahallesi Vakıflar üstü mevkiinde yapılacak olan tır ve kamyon garajı, 13 bin metre kare alana sahip olacak. Yapımı devam eden yeni çevre yolunun kuzeyinde yer alacak olan Tır ve Kamyon Garajı için aynı zamanda çevre yolu ile bağlantı da yapılacak. Çandarlı Limanı'nın, Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin faaliyete geçmesi, her geçen gün yeni yatırımcılar çeken Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesiyle bu garaj önemli bir lojistik merkez haline dönüşecek.

BAŞKAN KOŞTU; "YILLARDIR BEKLEYEN SORUNU ÇÖZMENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Bakırçay bölgesine hizmet edecek olan lojistik merkezin yıllardır yapılması için beklediğini, ama bir türlü yapımının başarılamadığını söyleyen Başkan Koştu, "Bu projenin startını vermek bize nasip oldu. Yapımı için gereken görüşmeleri süratle tamamladık. DSİ 'den kanal boyu yol ve beton sulama kanalı üzeri köprü geçiş izinlerini ısrarlı takiplerimiz neticesinde olumlu olarak sonuçlandırdık. Yıllardır bekleyen bu engelin aşılmasıyla birlikte Tır ve Kamyon Garajı için yeşil ışık doğmuş oldu" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "TARİHİ KENTİMİZE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLERDEN KURTULACAĞIZ"

Tır ve kamyonların cadde ve sokak aralarına gelişi güzel bırakılmasının üç bin yıllık tarihi ile turizm kenti olan Bergama'ya hiç yakışmadığına da dikkat çeken Başkan Koştu, "Garajın faaliyete geçmesiyle kentimiz bu görüntülerden de kurtulmuş olacak. Turizmden kazanan bir Bergama için tanıtım faaliyetlerine ve yatırımlara başladığımız bir dönemde tır ve kamyonların oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kalkması en büyük arzularımızdan birisi" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "NAKLİYECİ ESNAFIMIZ RAHAT NEFES ALACAK"

İzmir'in kuzey aksında Bergama'nın ekonomik olarak çok büyük gelişmelere gebe olduğu bu günlerde şehrin her anlamda bu alt yapıya hazır hale getirilmesi için faaliyetlerin aralıksız sürdürüldüğünü açıklayan Başkan Koştu, "İlçemizin en büyük sorunu mahalle aralarına park edilen tır ve kamyonların oluşturduğu çevre sorunu ve tehlikeler. Bu sorunların önlenmesi için önemli bir adım atılmış oldu. Vatandaşlarımızın seçim sürecinde bizlerden talep ettiği Tır ve Kamyon Parkı konusu uzun süredir yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. İlçemizde tır ve kamyon garajının olmayışı günlük yaşamda büyük sıkıntılar çekilmesine neden oluyor. Her cadde ve sokağa gelişi güzel bırakılan büyük tonajlı araçlar nedeniyle vatandaşlarımız zorluk çekiyor. Trafik sıkıntısı ile beraber tır ve kamyoncu esnafımızın da mal ve can güvenliği ciddi anlamda tehlike içerisinde. Yapılacak olan güvenlikli garaj ile bütün bu sıkıntılar sona ermiş olacak. Park yeri bulamayan esnafımızın da yüzü gülmüş olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler