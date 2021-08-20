Bergama'ya başkan sözü
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Bergama'ya başkan sözü

Bergama'ya başkan sözü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Bergama Belediyespor'da Başkan Bilir Altay, başarılı olacaklarını söyledi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Bergama Belediyespor'da Başkan Bilir Altay, başarılı olacaklarını söyledi. İlk günden beri zorluklar yaşayarak yeni bir takım oluşturduklarını belirten Altay, "Ancak Belediye ve Bergama Belediyespor Onursal Başkanı Hakan Koştu ve yönetici arkadaşlarımızın özverili çalışması ile büyük yol aldık. Takımımızı kurarken geçen sezon altyapıdan gelen 6 genç oyuncumuzu takımda tutarak buna ilaveten 17-18 yeni transfer gerçekleştirdik" dedi. 

"Transfer çalışmalarımız devam edecek" diyen Başkan Altay, "Afyon'daki ilk etap kampımızın ardından Burdur'daki ikinci kampımız devam ediyor. 28 Ağustos'a kadar burada hazırlık maçları oynayacağız. Kısa bir zamanda hazır hale gelmemiz gerekiyor. Kolay değil zamana ihtiyaç var ama oyucularımızın özverili gayretleri ve profesyonellikleri ile bu sorunu aşacağımıza inanıyorum. Bergamaspor bu sezon güzel işler yapacak ve taraftarlarımızın desteğiyle hedeflediği başarıyı yakalayacaktır" ifadelerini kullandı.


- Bergama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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