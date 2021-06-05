Bergama Üretici Pazarı Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi köylü ve çiftçiyi tüketiciyle aracısız buluşturan yerel üretici pazarlarının dördüncüsünü Bergama'da açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi köylü ve çiftçiyi tüketiciyle aracısız buluşturan yerel üretici pazarlarının dördüncüsünü Bergama'da açtı. İlçedeki İttihat-i Terakki Meydanı'nda (Domuz Alanı) her cumartesi günü kurulacak açık hava pazarında üreticilerin kendi köyünde yetiştirdiği doğal ve geleneksel köy ürünleri ilk elden tüketiciye sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde kurduğu yerel üretici pazarlarının dördüncüsünün açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, CHP Kınık İlçe Başkanı Ahmet Kanat, meclis üyeleri, meslek odalarının başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta Büyükşehir Belediyesi'nin tören için tahsis ettiği otobüslerle İzmir'den gelen vatandaşlar da yer aldı.

"Başka bir tarım mümkün" anlayışının kilometre taşı

Yerel üretici pazarlarının "Başka Bir Tarım Mümkün" anlayışının en kıymetli kilometre taşlarından biri olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, sofrasında doğal ve taze köy ürünleri bulundurmak isteyen tüm vatandaşları yerel üretici pazarlarına davet etti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise, doğup, büyüdüğü mahallede açılan üretici pazarının Bergama'ya hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, pazarın açılmasında emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle sahnede testi kıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Bergama Belediye Başkanı Koştu, pazar alışverişini de birlikte yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sanatçısı Öznur Korkmaz da Türk Halk Müziği Orkestrası eşliğinde bir konser verdi.

Bergama'ya ücretsiz servis

Köy kent arasındaki dayanışma bağlarının güçlendirilmesine yönelik önemli katkılar sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Yerel Üretici Pazarına İzmir'den ücretsiz servis desteğine de devam edecek.

Bergama turuna katılmak isteyen vatandaşlar https://www. izmir. bel. tr/tr/TurOtobus/294 sayfasından başvuru yapıp, gezi programına dahil olabilecekler. Yeni haftanın kayıtları ise 7 Haziran Pazartesi sabahından itibaren alınmaya başlayacak.

Kaynak: Habermetre