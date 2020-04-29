Bergama temizlik timine yeni şantiye
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Bergama temizlik timine yeni şantiye

Daha sağlıklı şartlarda hizmet vermek için yapımına başlanan Bergama Belediyesi Temizlik İşleri yeni şantiyesi için hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Bergama temizlik timine yeni şantiye
29.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:45

Başkan Koştu; "Aslan Yattığı Yerden Bellidir"

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu,"İlçemizin cadde, sokak ve kaldırımlarıyla ter temiz olması için adımlarımızı bir bir atmaya devam ediyoruz" dedi.Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ile birlikte şantiye alanında incelemelerde bulunan Başkan Koştu, sona yaklaşılan çalışmalar hakkında bilgi alıp, incelemelerde bulundu.

BAŞKAN KOŞTU; "ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİDİR"

Şuan hizmet vermekte olan Temizlik İşleri Şantiyesi'nin sağlıksız koşullar barındırdığına dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, "İlçemizin ter temiz olmasını son derece önemsiyoruz. Göreve geldiğimizde sağlıksız koşullarda hizmet vermeye çalışan bir Temizlik İşleri Birimi ile karşılaştık. 'Aslan Yattığı yerden Bellidir' anlayışıyla süratle eski Tekstil Fabrikası içerisinde atıl vaziyette bulunan alanda yeni düzenlemeler yapmaya başladık. Geçtiğimiz aylarda başlayan çalışmalarımızda son aşamaya gelindi. Çok kısa bir zaman sonra temizlik işlerimiz yeni şantiyesinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. 2020 yılı başında yeni yol süpürme araçları, çöp kamyonlarıyla makine parkurunu güçlendirdiğimiz temizlik işlerimizin her anlamda eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. 2020 yılı itibariyle temizlik anlamında bir atak başlatmış bulunuyoruz. Koronavirüs nedeniyle bu çalışmalarımızı hızlandırdık. Her bir mahallemizi, çöp konteynırlarını köşe bucak yıkayıp, dezenfekte ediyoruz. Temizlik İşlerimiz yeni şantiyesine taşınınca ilçemize daha iyi hizmet vermeye başlayacak. Ter temiz bir Bergama için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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