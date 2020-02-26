"Bergama Stereotip" sergisinin basın buluşması yapıldı

26.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:20

Cevdet Erek'in "Bergama Stereotip" başlıklı kişisel sergisinin ön izlemesi ve basın toplantısı yapıldı.

Sanatçının Arter'deki Galeri 1'e özel olarak tasarladığı, sesli bir mimari yerleştirmeden oluşan serginin basın buluşmasına katılan Erek ve küratör Selen Ansen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erek, Bergama ile ilgili bir çalışma yapma düşüncesinin, yaklaşık 3 sene önce Almanya'nın başkenti Berlin'deki "Hamburger Bahnhof" müzesinden gelen proje daveti sonrasında ortaya çıktığını söyledi.

Arkeolojik kalıntılara uzun zamandır ilgisi olduğunu ifade eden Erek, "Okumaya, araştırmaya karar verdim. Önce müzeye ve küratörlere önerdik, onlar değerlendirdi ve onay verdi. Sonraki aşamada resmi süreç başladı." diye konuştu.

"Bergama Stereotip" sergisinin Hamburger Bahnhof'daki eserin bir bölümü gibi düşünülebileceğini belirten sanatçı, şunları kaydetti:

"Bunun bir tarafını, merdivenlerin üçte bir bölümünü alıp buraya getirdiğinizi düşünün. Ama kendisini değil tasarımını getirip burada yeniden inşa ediyoruz. Çünkü Almanya'daki sergi hala devam ediyor, 10 gün sonra kapanacak."

Erek, Almanya'daki sergide 34 hoparlör ve 140'a yakın içi boş ya da sahte hoparlörün yer aldığını dile getirerek, İstanbul'daki sergide de hoparlörün Berlin'dekiyle hemen hemen aynı özelliklerde olduğunu söyledi.

Sergide en uzunu 5 saniye en kısası ise 1 saniyeden daha az olan basit sesler kullandığını anlatan Erek, "Beş dakikalık yürümeyle 13 hoparlörü görebiliyorsunuz, bütün seslerin hepsini duyma şansınız var. Bunların mekandaki ilişkileri sonsuz şekilde, daha önemlisi sizin duyma biçiminiz sonsuz şekilde." ifadesini kullandı.

Sergi, Bergama Sunağı'nı yeniden yorumluyor

Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, hareket noktası olarak aldığı Büyük Bergama Sunağı'nı ve serüvenini yeniden yorumluyor.

Çalışma, Cevdet Erek'in Almanya'nın Bochum şehrindeki Turbinenhalle'de Ruhrtriennale kapsamında ilk kez 2019 sergilenen, ardından Hamburger Bahnhof Müzesi'nde gösterilen "Bergama Stereo" başlıklı eserin devamı ve bir varyasyonu niteliğini taşıyor.

"Bergama Stereotip", beyaz mermer kullanılarak inşa edilmiş antik sunağın yapısını soyutlayarak, hoparlörler ve hoparlör kasaları da içeren bir ahşap konstrüksiyona dönüştürüyor.

Sesi, mimariyi ve tarihselliği merkezine alan ve yarın açılacak olan sergi, 9 Ağustos'a kadar izlenebilecek.

Kaynak: AA