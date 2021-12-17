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Bergama son sınavda

Bergama son sınavda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 2 galibiyetle düşme hattından uzaklaşan Bergama Belediyespor, ilk yarının son maçında yarın Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

NEVŞEHİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 2 galibiyetle düşme hattından uzaklaşan Bergama Belediyespor, ilk yarının son maçında yarın Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta haftalarca dibe demir attıktan sonra son maçlarda yaptığı atakla düze çıkan Bergama, devrenin son sınavı öncesi 18 puanla 11'inci sırada yer alıyor.


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