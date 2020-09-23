Bergama pazar yerlerinde Pandemi denetimi devam ediyor Bergama'da bulunan Pazar yerleri Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından denetlenmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerde özellikle maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarılarında bulunuldu. Pazarcı esnafına ve alışverişini yapan vatandaşlara güncel bilgilendirmeler yapılarak, kendi sağlıkları ve çevresindeki insanların sağlığı için belirtilen kurallara uymalarına özen gösterilmesi istendi. Pandemi sürecinin sona ermesinin bizlerin elinde olduğunu hatırlatan ekipler denetimlerin devam edeceğini söyleyerek, kurallara uymayan kişilere de yerinde cezai işlem uyguladı. Kaynak: Bültenler