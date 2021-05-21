Bergama'nın vizyon projeleri Zeytinpark ve Millet Bahçesi için bilgilendirme toplantısı

Tarihi şehir Bergama'nın geleceğine önemli bir damga vuracak olan iki önemli projesi Zeytinpark ve Millet Bahçesi için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda her iki projenin detayları meclis üyeleri ve basın mensupları ile paylaşıldı. Başkan Koştu, "Her iki projemiz için uzun ve meşakkatli bir süreç ardından bu noktaya geldik. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

MECLİS ÜYELERİ, SİYASİ PARTİ İLÇE BAŞKANLARI VE YEREL BASIN MENSUPLARI BİLGİLENDİRİLDİ

Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hakan Koştu, Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, uzun ve meşakkatli bir süreç sonunda, iki yıldır devam eden projelendirme süreci ardından her iki önemli projenin hazırlık aşamasının tamamlandığını söyledi.

BAŞKAN KOŞTU, "PROJELERİMİZE BİRAN ÖNCE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Her iki projeye de Bergama'da yaşayan herkesin 7'den 70'e ihtiyacı olduğuna, ilçe merkezinde yıllar içerisinde devam eden yapılaşmayla birlikte nefes alınacak alanların çok sınırlı kaldığına işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Millet Bahçesi ve Zeytinpark Projelerimiz bu eksikliği ortadan kaldıracak. Çocuk oyun parkları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, ticari alanları ile Bergama'mıza uzun yıllar hizmet edecek" dedi.

HER İKİ PROJEDEN DETAYLAR

ZEYTİNPARK

Zeytinpark tarihi asırlık zeytin ağaçları ile yıllardır atıl bekleyen alan Bergama'ya hizmet edecek bir tematik park özelliğine kavuşacak. Bergama için çok kıymetli bir alan yine Bergama'ya hizmet edecek. Her iki projede yeşil alan ve asırlık ağaçlar korunacak.

Zeytinpark'ta minimum dokunuş, maksimum fayda sağlanacak. Büyük bir yapılaşma olmayacak. Zeytinlik alanlarda zeytin ve zeytincilik ön plana çıkarılacak. Bu yönüyle tematik bir park özelliğine kavuşacak. Mümkün olduğunca çevre mahalle ve caddelerden giriş noktaları olacak. Ağaçlık alanın bir bölümünde zeytin ağaçları altında serbest otopark alanı oluşturulacak. Çayır alanı içinde cafe ve zeytin anıtı olacak. Parkın bütün çevresinde yürüyüş parkuru, spor etkinlikleri için açık alanlar, çocuk oyun alanları olacak. Çocuklar için yaş gruplarına göre tamamen doğal oyun grupları oluşturulacak.

MİLLET BAHÇESİ

Bergama için can damarı atmaya başlayacak. Millet bahçesi projesinde Bergama'ya özgü tarihi doku yansıtılacak.Bergama'da uzun yıllar sonra değeri daha iyi anlaşılacak bir projeye imza atılacak. Bergama'nın merkez parkı, cazibe merkezi olacak. Toplu ulaşım noktalarının ortasında bulunması herkesin rahatlıkla ulaşmasını sağlayacak. Toplu taşıma ve bisikletle ulaşım rahatlığı getirilecek. Ticari alanların altında inşa edilecek otopark Bergama'ya hizmet edecek. Turizm için gezintiye çıkış noktası Millet Bahçesi ile planlanacak. Şehir ile turizmi birleştirmenin başlangıç noktası olacak.

Millet Bahçesi Bergama özelinde şehrin merkezinde olması yönüyle ticari alanlara yer verilecek. Ticari alanlar, Kültür Merkezi ile Millet Bahçesi bir bütün çarşı olarak hizmet edecek.

TIBBIN BABASI GALENOS İÇİN BAHÇE OLUŞTURULACAK

Ticari alanların çatısında Bergamalı ünlü Hekim Galenos için bir bahçe dizayn edilecek. Burada Bergamalı Galenos Hekim Alanı oluşturulacak. Tıbbi bitkilerin sergileneceği bir Galenos Bahçesi oluşturulacak. Tıbbi bitkiler ve Galenos'un reçeteleri bu alanda sergilenecek.

ETKİNLİK ALANI OLUŞTURULACAK

Millet Bahçesi içerisinde etkinlik alanı oluşturulacak. İçeride bulanan avlu bir etkinlik alanı olacak. Bergama'da eksikliği her an hissedilen bu sorun çözüme kavuşmuş olacak. Ticari alanların altında yaklaşık 250 araçlık otopark yer alacak. Etkinlik alanı içinde görsel şölenlerin yapılabileceği bir yansıma havuzu olacak. Millet Bahçesi'nin bir tarafı etkinlik ve ticari alana ayrılırken, diğer taraf park olarak hizmet verecek. Mevcut fıstık çamları korunacak. Biyolojik gölet yapılacak. Oturma ve çayır alanları olacak. Çocuk oyun alanları 0-3 yaş 3-6 yaş ve 16 yaşa kadar ayrı ayrı gruplandırılacak. Çocukların oyun oynayabileceği çim tepelerine yer verilecek. Millet Bahçesi etrafında trafik sistemi rahatlatılacak. Park etrafında bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak. Mevsim geçişlerine uygun çiçek açan ağaç ve bitkiler ile park donatılacak.

ÇAYIR ALANI

Park için oluşturulacak çayır alanında kitap okuma bölümleri, oturma alanları, doğum günü partileri gibi faaliyetler yapılabilecek. Ankara Seymenler Parkı gibi bir alan oluşturulacak. Alt kotta bir kütüphane oluşturulacak. Kafe ve restoranlar ahşap doğal malzemelerle oluşturulacak. Çok amaçlı alanlar ayrılacak. Bu alanlarda Basket, Voleybol, Kay Kay Pistleri ve Seyir Duvarı yapılacak.

Fuat Olugan Parkı haricinde yaklaşık 1600 m2 ticari alana Millet Bahçesi'nde yer verilecek. Bu ticari alanların kaçar metre kare olacağı, hangi iş kollarına ayrılacağı daha sonra idari olarak belirlenecek.

ÇAMLI PARK'A ADRENALİN PARK İŞLEVİ GELİYOR

Millet Bahçesi Projesi kapsamında Çamlı Park'ın niteliği ve dokusu korunarak düzenlenecek. Ekstra olarak her yaş grubuna hitap edecek, çam ağaçları arasında yer alacak olan Adrenalin Park yapılacak. Ağaç tepelerinde alternatif bir macera alanı oluşturulacak.

Kaynak: Bültenler