Bergama'nın vizyon projeleri için tanıtım

Millet Bahçesi ve Zeytinpark Projesi esnaf, muhtar ve oda başkanlarına anlatıldı

Kadim şehir Bergama'nın gelişimi ve yenilenmesi anlamında önemli bir vizyon proje olan Millet Bahçesi ve Zeytinpark için esnafa, merkez mahalle muhtarlarına ve oda başkanlarına yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Esnaflar için ayrı, muhtar ve oda başkanları için ayrı olmak üzere yapılan her iki toplantının açılışında konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Her iki projemizle Bergama'mızda uzun yıllardır beklenen köklü değişikliği sağlayacağız. Bu projelerimiz hemşehrilerimize uzun yıllar hizmet edecek" dedi.

Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) düzenlenen ilk toplantıya Millet Bahçesi yapılacak olan eski stadyum etrafındaki esnaflar ile Zeytinpark aksına yakın bölgede bulanan Böblingen Caddesi ve civarı esnafı, ikinci toplantıya da merkez mahalle muhtarları ve oda başkanları katıldı.

Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantılarda konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, Koronavirüs nedeniyle zor günler geçirildiğini, buna rağmen geçmiş iki yıllık görev süresi içerisinde proje planlamaları, etüt çalışmaları ve ihale hazırlıklarının yapıldığına dikkat çekti. Koronavirüs'ün bu yaz sonlanması temennisinde bulunan Başkan Koştu, "Bergama'mızın ciddi sorunları var. Bu sorunların başında alt yapı ve yol problemleri geliyor" dedi.

BAŞKAN KOŞTU, "DOĞALGAZDA EN ÇOK YATIRIMI BERGAMA ALDI"

2020-2021 yılları içerisinde doğalgazda en çok yatırımı Bergama'nın alması için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirten Başkan Koştu, "Geçen yıl 55 kilometre, bu yıl 80 kilometre şehir içi hat döşemesi gerçekleştirildi. Doğalgaz için Aliağa'dan ana hat döşemesi hızla yapılmaya devam ediyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde doğalgazda taşımalı sistem son bulacak. Bergama'mız büyük oranda doğalgaz ile ısınacak. Temiz havaya kavuşacağız. Kış aylarında artık kötü havayı solumayacağız. Sanayide de atılım ucuz enerji maliyeti ile başlayacak ve devam edecek" dedi.

BAŞKAN KOŞTU, "MİLLET BAHÇESİ PROJEMİZİ VE ÇAMLI PARKIMIZI HIZLA TAMAMLAYACAĞIZ"

Millet Bahçesi ve içerisinde Çamlı Park Projesi'nin hızlı bir şekilde yapılması için çalışmaların süratle takip edileceğini toplantıda ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Çok büyük olumsuzlukla karşılaşmazsak Millet Bahçemizi ve Çamlı Parkımızı süratle yapacağız. Millet Bahçemiz içerisinde ticari alanları oluşturuyoruz. Bu proje Bergama'daki herkesin ortak istekleri ile oluşturulmuş bir proje. Projemizi Bergama'ya en yarayışlı, otoparkı ile trafik düzeniyle ortaya çıkarmaya çalıştık. Projemizi oluşturmadan önce şehrimizde faaliyet gösteren mimarları, mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanları ve oda başkanları için toplantı düzenledik. Bütün fikirleri aldık. Projeye bu fikirleri yansıtmaya çalıştık. Bu proje bir yıllık çalışma sonucunda ortaya çıktı. Kaymakam Kemalbey Caddesi genişliği iki katına çıkacak. Meslek Lisesi önündeki yol genişleyecek" dedi.

BAŞKAN KOŞTU, " FUAT OLUGAN PARKI'NDA ESNAF ÇARŞISI YAPACAĞIZ"

Millet Bahçesi'nde yapılacak olan ticari alanlara ilave Fuat Olugan Parkı'nda iki katlı Esnaf Çarşısı yapacaklarını belirten Başkan Koştu, "Bu ticari alanımızı hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Günlük ticari faaliyetine devam eden esnafımız hemen orada faaliyetine başlasın istiyoruz. Hem Fuat Olugan Parkı, hem Millet Bahçesi içerisinde ticari alanlar oluşturacağız. Kaybettiğimiz ticari alanlardan daha fazlasını Belediye mülkü olarak kazanacağız. Uzun aylar, yıllar dışarıda kimse beklemesin diye hızla inşaatları yapacağız. Sürüncemede kalan bir proje olmasını istemiyoruz" dedi.

BAŞKAN KOŞTU, "MİLLET BAHÇESİ İLE MERKEZDEKİ TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ. ZEYTİNPARK'LA BERGAMA NEFES ALACAĞI İKİNCİ BÜYÜK PARKA KAVUŞACAK"

Millet Bahçesi Projesi ile trafik sorununun çözüleceğini söyleyen Başkan Koştu, "Stadyum alanına park ve düzenleme yapmak isteği yaklaşık 30 yıldır gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarının hayali idi. Yapmak bize nasip oldu. Karşımıza çıkan engelleri bir bir aştık ve aşmaya çalışıyoruz. Seçim öncesi sizlere sözüm vardı. Bunları Ankara'ya ilettik. Bizim istediğimiz ve taleplerimizin dikkate alındığı bir proje oluşturduk. Bergama'mızın istediği gibi bir Millet Bahçesi projesini görüşüp istediğimiz şekilde çıkmasını sağladık" dedi. Başkan Koştu konuşmasının son bölümünde Zeytinpark Projesi'nin de yakında ihaleye çıkacağını ve Bergama'ya uzun yıllar hizmet edeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler