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Bergama'nın Rüstem Kurhan gururu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bergama'nın Rüstem Kurhan gururu

AMPUTE Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon olarak ülkemizi sevince boğarken, Bergama, ay-yıldızlı ekibimizde sağ açık ve orta saha olarak görev yapan Rüstem Kurhan'la gurur duydu.

AMPUTE Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon olarak ülkemizi sevince boğarken, Bergama, ay-yıldızlı ekibimizde sağ açık ve orta saha olarak görev yapan Rüstem Kurhan'la gurur duydu. Ay-yıldızlı millilerin şampiyonluğu Rüstem Kurhan'ın memleketi Bergama'da büyük bir sevinç yaşattı. Bergama'nın Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden milli futbolcu, 7 yaşında mahallede bulunan salça çıkarma makinesinde geçirdiği kaza sonucu bir ayağını kaybetti. Ailesi ve babası Akın Kurhan'ın fedakarlıkları ile yaşama küsmeyen Rüstem Kurhan, köy meydanında oynadığı ve çok sevdiği futbolda son 4 yıl içerisinde çok büyük başarılar elde etti.

Bu başarıları ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve Ampute Milli Takımı'nda kariyerine devam eden Rüstem Kurhan'ın da oynadığı finalde Türkiye, İspanya'yı 6-0 mağlup ederek ikinci kez Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda kupayı havaya kaldırdı. İspanya maçında ikinci yarı oyuna giren Rüstem Kurhan ve millilerimizin başarısına çok sevindiklerini söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Şampiyonluğu elde ettiğimiz maçta hemşehrimiz Rüstem Kurhan'ın da oynaması sevincimizi daha da artırdı. Rüstem Kurhan'ın azmi, her şeye rağmen yaşama sıkı sıkı tutunması ile hem mutlu olduk hem gururlandık" dedi.

"HEYECANLA İZLEDİK"

Belediye Başkanı Koştu, "Kendisine bu gururu ve sevinci biz hemşehrilerine yaşattığı için teşekkür ediyor, nice başarılar diliyorum. Hemşehrimiz Rüstem Kurhan ile gurur duyuyoruz. Ampute Milli Takım'ın şampiyonluğu Bergama'mıza büyük bir sevinç yaşattı. Tüm Bergama olarak şampiyonluğu elde ettiğimiz Türkiye-İspanya maçını büyük bir heyecanla izledik" diye konuştu.


Bergama'nın Rüstem Kurhan gururu

Bergama'nın Rüstem Kurhan gururu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

 Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
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